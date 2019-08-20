38’lik kaleciye Doğum Günü İstikbal Mobilya Kayserispor kalecisi Hakan Arıkan 38 yaşına girdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor kalecisi Hakan Arıkan 38 yaşına girdi.

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonuna mağlubiyetle başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor’da kaleci Hakan Arıkan 38 yaşına girdi. Dün gerçekleştirilen antrenman öncesi Hakan Arıkan için doğum günü pastası kesildi.

17 Ağustos 1982 doğumlu olan tecrübeli file bekçisi, idman sahasında doğum günü pastası üzerindeki mumu üfledi. Hakan’a ilk dilimi teknik direktör Hikmet Karaman elleriyle ikram etti. Teknik heyet ve takım arkadaşları Hakan Arıkan’a yeni yaşında başarılar diledi.

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