38 yıldır makasların keskinliğini sağlıyor
Eskişehir’de yaşayan evli ve iki çocuk babası Süleyman Deveci, 9 yaşından beri berberden terziye, güzellik uzmanından doktoruna birçok kişinin iş yerinde kullandığı makasları bileyliyor.
Dedesinden ve babasından öğrendiği bileyciliği 38 yıldır sürdüren 47 yaşındaki Süleyman usta, 2010 senesinde Kırıkkale’den Eskişehir’e geldi. Deveci, o dönemden bu yana Eskişehir’de Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak’taki bir pasajda özelliğini kaybetmiş, küflenmiş, keskinliğini yitirmiş makasları ilk günkü haline getiriyor.
Berberinden terzisine, pediküründen cerrahiye kadar pek çok çeşide sahip makasları bileyleyen Süleyman Deveci, işini ilk günkü heyecanla yapıyor.