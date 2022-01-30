  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 38 yıldır makasların keskinliğini sağlıyor
Aktüel

38 yıldır makasların keskinliğini sağlıyor

Eskişehir’de yaşayan evli ve iki çocuk babası Süleyman Deveci, 9 yaşından beri berberden terziye, güzellik uzmanından doktoruna birçok kişinin iş yerinde kullandığı makasları bileyliyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 14:18:00 -
38 yıldır makasların keskinliğini sağlıyor

Dedesinden ve babasından öğrendiği bileyciliği 38 yıldır sürdüren 47 yaşındaki Süleyman usta, 2010 senesinde Kırıkkale’den Eskişehir’e geldi. Deveci, o dönemden bu yana Eskişehir’de Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak’taki bir pasajda özelliğini kaybetmiş, küflenmiş, keskinliğini yitirmiş makasları ilk günkü haline getiriyor.

Berberinden terzisine, pediküründen cerrahiye kadar pek çok çeşide sahip makasları bileyleyen Süleyman Deveci, işini ilk günkü heyecanla yapıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay