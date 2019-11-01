Uluslararası İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı yarın ziyaretçilerine kapılarını açıyor. 2-10 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan 38. Kitap Fuarı ile ilgili detaylar merak ediliyor. 2019 Kitap fuarı hangi yazar hangi gün gelecek sorusu kitapseverler tarafından araştırılıyor. 300 kültür etkinliğine ve 2000’den fazla imza gününe ev sahipliği yapan İstanbul Kitap Fuarının 38.si yine TÜYAP'ta hangi gün hangi yazarlar yer alacak? İşte 38. Uluslararası İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı imza günleri listesi 2019

TÜYAP kitap fuarı ne zaman?

İstanbul TÜYAP kitap fuarı bu yıl 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında okurları, yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturacak.

TÜYAP Kitap fuarı imza günleri listesi 2019

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