38 ilde 118 FETÖ şüphelisine gözaltı

Terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda, gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 23'ü yakalandı. Şüphelilerden 2'sinin sivil, 1'inin görevde olduğu, 1'inin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı, 5'inin meslekten ihraç edildiği, 3'ünün emekli, 42'sinin ise kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu belirtildi. Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda ise 2’si muvazzaf 9 asker gözaltına alındı. Niğde merkezli 7 ilde ‘emniyet mahrem yapılanmasına’ yönelik operasyonda ise meslekten ihraç edilen 25 eski emniyet mensubu yakalandı. Ankara’da örgüt üyesi ve ByLock kullanıcısı 22 kişi için gözaltı kararı verildi. 3 ildeki operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. 17 kişi aranıyor. Kahramanmaraş merkezli 4 ilde ‘mahrem imamlar’ tarafından sabit telefonlardan aranan 8 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.