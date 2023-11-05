375 milyar dolarlık hedef için 40 proje hazırlandı

Gültepe, Antalya'da bir otelde düzenlenen "TİM Delegeler Buluşması"nda yaptığı konuşmada, tüm Türkiye gibi ihracat ailesinin de Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılının gururunu ve heyecanını yaşadığını söyledi.

TİM'in kuruluşunun 30. yıl dönümünü de kutladıklarını belirten Gültepe, 30 yılda ihracat ailesi olarak büyük işler başardıklarını, Türkiye'nin kalkınmasında lokomotif rol üstlendiklerini vurguladı.

İhracatı 30 yılda 15,3 milyar dolardan 254,2 milyar dolara çıkardıklarını ifade eden Gültepe, şunları kaydetti:

"2022'de 90 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla 345 milyar dolara ulaştık. Bu yıl mal ihracatında 255, hizmet ihracatında 110 milyar dolarlık hedefimiz var. Küresel pazarlarda talep daralmasına ve ihracatçımızın fiyat tutturmakta zorlanmasına rağmen hedefe ulaşmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. İnşallah Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünde ülkemize ve milletimize anlamlı bir rekor armağan edeceğiz.

Biz bu ülkenin potansiyeline güveniyoruz. Bu öz güvenle ikinci 100 yıla başlarken Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefini benimsedik. 12. Kalkınma Planı'nda 2028 için öngörülen 375 milyar dolarlık ihracat hedefi bu süreçte ilk önemli sınavlarımızdan biri olacak. İhracat ailesi olarak 2028 yılı için 375 milyar dolarlık hedefe odaklandık. Bu hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız."

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Gültepe, Türkiye'nin kalkınması ve milletin refahı için daha çok üretmek ve ihracat yapmak durumunda olduklarının vurgulayarak, ekonomi yönetiminin ihracatı önceleyen uygulamalarından memnuniyet duyduklarına değindi.

Fiyat tutturmakta zorlanmaları ve küresel resesyonun, ihracatta bu yıl hız kesmelerine neden olduğunu dile getiren Gültepe, TİM olarak hem ürün çeşitliliğini artırmak hem de yeni pazarlar bulmak için yoğun mesai harcadıklarını aktardı.

"Tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisi 12 çeyrektir büyüyor"

Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar ise dünyada son yıllarda salgın, gıda ve enerji krizleri, iklim değişikliği gibi pek çok olumsuz gelişmenin yaşandığını belirtti.

6 Şubat'taki depremlerin olumsuz tabloyu daha da derinleştirdiğine dikkati çeken Ağar, "Depremlerin ihracatta neden olduğu kayıp 6 milyar doları aştı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisi 12 çeyrektir büyüyor. Bakanlığımız tüm olanaklarıyla ihracatçımızın yanında olmaya devam edecek. 2023'te mal ve hizmet ihracatı kapsamında 20 bine yakın firmamıza 8 milyar liralık destek sağladık." ifadelerini kullandı.

Ağar, küresel mal ihracatında Türkiye'nin payını yüzde 1,3'e, e-ihracatın toplam ihracattaki payını yüzde 10'a, yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payını ise yüzde 50'ye çıkaracaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından TİM Delegeler Buluşması'nda Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı, 2028'de hedeflenen 375 milyar dolarlık ihracat için yapılacak çalışmalar ile bu kapsamda oluşturulan 40 projenin detayları paylaşıldı.