37 yıllık hasret bitiyor mu? Trabzon'da kutlamalar başladı
Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup eden Trabzonspor'un taraftarı, uzun yıllardır hasret kaldığı şampiyonluk kutlamalarına başladı.
Yeniakit.com.tr SPOR
Deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor şampiyonluğa çok yaklaştı.
Bordo mavili ekip, geriye kalan 4 haftada 1 puan alırsa resmen şampiyon olacak.
1983-1984 sezonundan beri şampiyonluk hasreti çeken Trabzonspor taraftarı kutlamalara şimdiden başladı. Kent meydanında toplanan bordo mavili taraftarlar, sokakları meşalelerle süsledi.
Süper Lig'in en uzun süre şampiyon olamayan takımı Trabzonspor ile ikinci sıradaki Fenerbahçe arasında 11 puan fark bulunuyor.