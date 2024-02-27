37 yaşındaki posta çalışanı her yerde aranıyor

Denizli’de yürüyüşe çıktığı ormanlık alanda kaybolan posta çalışanından 2 gündür haber alınamıyor. Çantası ve kulaklığı bulunan şahıs, havadan dron, karadan ise iz takip köpeğiyle aranıyor.

Olay, Pamukkale ilçesinde Kuşpınar Mahallesinde ikamet eden 37 yaşındaki posta çalışanı Süleyman Özsoydan, 24 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında evden yürüyüş için Çamlık Ormanı’na çıktı. Bir süre sonra aile yakınları Özsoydan'dan haber alamadı. 25 Şubat 2024 Pazar günü ormanda yürüyüşe çıkan vatandaşlar, yol kenarında sırt çantası bulduktan sonra özel güvenlik görevlisine teslim etti. Özsoydan’a ait olduğu tespit edilen sırt çantası üzerine aile yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Çanta içerisinde cep telefonu ve kişisel eşyalar Özsoydan’a ait olması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Çantadan uzak noktada kulaklık bulundu

Çamlık Orman’ında yürüyüş yolu üzerinde ilk aramada ekipler Özsoydan’a ait olan kablosuz kulaklığını çantadan uzak bir noktada buldu. AFAD, jandarma, polis, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri, bölgede Özsoydan'ı bulmak için çalışmalara devam ediyor. Ekipler, havadan dron ve karadan Jandarmanın iz takip köpeğiyle birlikte arama çalışmasını gerçekleştiriyor.