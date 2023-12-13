37 yaşındaki Dzeko, Uçan kaçan Mbappe'yi geçti!
Comparsinator verilene göre Avrupa'nın en değerli 10 liginde bu sezon 90 dakika başına en fazla rakip ceza sahasında topla buluşan oyuncular sıralamasında Fenerbahçe'nin 38'lik yıldızı Edin Dzeko zirvede.
Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki Boşnak forveti Edin Dzeko Avrupa'nın en değerli 10 liginde bu sezon 90 dakika başına en fazla rakip ceza sahasında topla buluşan oyuncular sıralamasında zirvede yer aldı.
Dzeko bu sezon sarı-lacivertli formayla 14 gol ve 5 asistle görevini yapıyor.
1 Edin Dzeko – 7.67
2 Kylian Mbappe – 7.49
3 Gabriel Martinelli – 7.05
4 Kaoru Mitoma – 6.93
5 Luuk de Jong – 6.87