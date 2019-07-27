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37 kamu kurumunun dolu ve boş kadroları resmen yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı 37 kamu kurumunun dolu ve boş kadro kararnamesi Resmi Gazete'de ilan edildi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:44
37 kamu kurumunun dolu ve boş kadroları resmen yayımlandı

Aralarında Milli Eğitim, Hazine ve Maliye, Sağlık, Gençlik, Adalet, Dışişleri bakanlıklarının da olduğu 37 kamu kurumunun dolu ve boş kadroları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı 37 kamu kurumunun dolu ve boş kadro kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan düzenlemede dolu kadroların bazılarında derece değişikliği yapılırken, boş kadro değişiklikleri ile de yeni kadro ihtaslarının önü açıldı.

İşte kadrolarında değişiklik yapılan kurumlar: Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hzimetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,Dışişleri Bakanlığı, Enerji Bakanlığı,Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı,Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Atatürk Araştırma, Atatürk Kültür, Dil Tarih ve Atatürk Merkez Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu, Atatüğrk Orman Çiftliği, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Kamu Denetçiliği Başkanlığı,Karayolları Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Eentitüsü, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Türkiye Hudur ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,Helal Akreditasyon Kurumu, Sahil Güvenlik Komutanlığı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:44
  1. Boş kadrolar
  2. memuriyet boş kadro

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