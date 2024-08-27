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Gündem 37 kaçak göçmen daha yakalandı
Gündem

37 kaçak göçmen daha yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-08-27 08:55:00 -
37 kaçak göçmen daha yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 37 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-506) tarafından lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84’ ve ‘KB-111’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 20’si çocuk toplam 37 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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