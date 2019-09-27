3600 primle nasıl emekli olurum? 3600 primle kimler ne zaman kaç yaşında emekli olur?

3600 primle emeklilik sorgulamasını çok sayıda vatandaş tarafından yapılmakta. 3600 primle kimler emekli olabilir, 3600 primle nasıl emekli olunur, 3600 primle emekli olma nasıl olur, 3600 primle emeklilik şartları neler? 3600 primden tazminat nasıl alınır? gibi sorular çalışanlar tarafından araştırılmakta. 2018 yılı içinde 3600 prim gününü doldurduysanız 1999 yılı Eylül ayı öncesinden ilk sigorta başlangıcı başlamış olunması gerekmektedir. 08.09.1999’dan sonra işe girenler için 4500, 01.05.2008 tarihinden sonra işe girenler için ise 5400 gün dikkate alınarak emekli olunabilir. İşte 3600 primle kimler ne zaman emekli olur?

3600 gün primle kaç yaşında emekli olurum? Emekli olmak için prim gün sayısı, yaş şartı ve sigortalı çalışılan süre-yıl emeklilik için olmazsa olmaz şartlarından üçüdür. Emekli olmak için bu üç şartı yerine getiren çalışanlar emeklilik için resmi işlemlerini başlatabilir. Çünkü bu kişiler emekli olmaya hak kazanmışlardır. Prim gün sayısı, yaş ve sigortalı çalışılan süre dışında bir de 3600 prim günü üzerinden gerçekleştirilen emeklilik de vardır. Peki 3600 primle nasıl emekli olurum? 3600 günden emeklilik şartları kimler? 3600 emeklilik hesaplama 2019, 3600 günden emeklilik şartları 2019, 3600 günden emeklilik şartları bayan nedir? İşte detaylar.

10 yıl üzerinden 3600 prim ödemesi gerçekleştirildikten sonra emekli olmaya adaysınızdır. 3600’den emekli olunması için sigorta girişi burada önem arz etmekte. 2018 yılı içinde 3600 prim gününü doldurduysanız 1999 yılı Eylül ayı öncesinden ilk sigorta başlangıcı başlamış olunması gerekmektedir. 08.09.1999’dan sonra işe girenler için 4500, 01.05.2008 tarihinden sonra işe girenler için ise 5400 gün dikkate alınarak emekli olunabilir.

3600 primle kimler ne zaman emekli olur?

3600 günden emeklilik şartları ilk etapta 4A sigorta koluna bağlı çalışan vatandaşlarımızın kadın veya erkek çalışan olması şartından bağımsız olarak tamamen ilk sigorta giriş tarihi ile bağlantılıdır. 3600 günden emekli olmak isteyen vatandaşlarımız bu haktan yararlanmak için 08.09.1999 tarihi ve öncesinde ilk sigorta girişine sahip olmalıdırlar. Sigorta ilk giriş tarihi şartı taşındıktan sonra en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3600 ödenmiş prim günü şartlarının taşınmasını takiben emeklilik hakkı kazanılmaktadır. İlk sigortalılık girişini sağlayan kadın ve erkek 4A’lı çalışanlar, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemesini tamamlama tarihi itibari ile hangi yaşta emekli olacaklarını kendileri için hazırlanan emeklilik tablosundan takip edebilirler.

Kadınlar 3600 prim gününden nasıl kaç yaşında emekli olur?

İlk SSK girişleri 08.09.1999 tarihi ve öncesine ait olan kadın çalışanların yaş kriterlerini kontrol etmek amacıyla faydalanacakları emeklilik tablosu, 3600 günden emeklilik şartları kadın tamamlanma süresine bağlı olarak aşağıda verilmiştir. Tabloyu incelerken şartların tamamlanma sürelerine denk gelen yaşları takiben 4A’lı kadın çalışanlar emeklilik maaşını kazanabilmektedirler.

15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün ödenmiş primiyle ne zaman ve kaç yaşında emekli olunur?

52 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2002 ila 23.05.2005 tarihleri arasında,

54 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2005 ila 23.05.2008 tarihleri arasında,

56 yaşında emekli olabilmek için 24.05.2008 ila 23.05.2011 tarihleri arasında,

58 yaşında emekli olabilmek için 24.04.2011 tarihinden sonra.

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