3600 gün primle ileri yaş emekliliği

Birden fazla Sosyal Güvenlik Kurumunun bulunması yanında, bu kurumların uyguladığı kanunların da farklı olması beraberinde birtakım eşitsizlikler getirmiştir. Bu eşitsizliklerin en önemlisi de emekli maaşına hak kazanma şartlarının farklılığıdır. Çünkü bu Kanunlar farklı zaman dilimlerinde yürürlüğe girdikleri için emekli olma şartları da her bir kanunda farklı esaslara bağlanmıştır.

Geçmişte yapılan bu düzenlemeler ve kazanılmış hakların geriye doğru aleyhe değiştirilmemesi ilkesi gereği, günümüzde emekli olacak sigortalılar için gerekli olan prim gün sayısı ve emeklilik yaşı da ilk defa sigortalı olunan tarihte yürürlükte olan kanun referans alındığı için tabi olunan sigorta kanununa göre farklılık gösteriyor.

SSK kapsamındaki sigortalıların emeklilik şartları, ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlanan tarihe göre tespit ediliyor. Buna bağlı olarak da ilk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar 7000 gün veya 7200 gün prim yerine daha az primle ve yaş beklemeksizin SSK emeklisi olabiliyor.

İlk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlardan ilk sigortalılık başlangıcı 24.11.1980 tarihi öncesi olan erkeklerle, ilk sigortalılık başlangıcı 24.5.1985 tarihi öncesi olan kadınlar 5000 gün prim ödemekle SSK emeklisi olabiliyor.

Bu tarihlerden daha sonra ilk defa sigortalı olan erkekler için her bir buçuk yılda bir 75 gün artan prim şartı söz konusu. Kadınlar için artış her bir yıl için 75 gün prim artışı biçiminde Ancak 75’er günlük artırılan prim için üst limit ise 5975 günle sınırlı. Dolayısıyla ilk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar ilk sigortalılık başlangıç tarihine bağlı olarak 5000 ile 5975 gün arasında prim ödemekle emekli olabilirler. 3 Mart 2023 tarihinde çıkan EYT Yasası gereği 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların emekli olması için yaş şartı bulunmuyor. Ancak emekli olabilmek için kadınların 20 yıl erkeklerin ise 25 yıl sigortalılık süresi şartını tamamlaması gerekiyor.

Emekli olmak için gereken yaşı dolduran ancak prim gün eksiği bulunanlar yani bir anlamda ödenmiş primi 5000 günden az olanlar için alternatif bir emeklilik modeli daha var. İleri yaştaki sigortalılar için emeklilik seçeneği veya halk arasında kısmi emeklilik olarak da isimlendirilen bu alternatif emeklilik için en az 3600 gün prim ödenmesi gerekiyor.

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Bu alternatif emeklilik için doldurulması gereken emeklilik yaşı kadınlar için 50 ile 58 arası erkekler için ise 55 ile 60 yaş arası değişiyor.

İlk defa 8 Eylül 1976 tarihinden önce sigortalı olan erkekler 3600 gün primle 55 yaşını tamamlayınca emekli olabiliyor. İlk defa 8 Eylül 1981 tarihinden önce sigortalı olan kadınlar da 3600 gün prim ödemek koşuluyla 50 yaşında emekliliğe hak kazanıyor.

İlk sigortalılık başlangıç tarihi 8.9.1976-8.9.1999 aralığı olan erkekler için emeklilik yaşı 60’a kadar uzanıyor. Yine sigortalılık başlangıcı 8.9.1981-8.9.1999 aralığı olan kadınların da emeklilik yaşı 58’e kadar yükseliyor.

Sigortalının 3600 gün primle hangi yaşı tamamlayınca emekli olacağı hususu üç unsurun tamamlandığı tarih dikkate alınarak tespit ediliyor. Siz Kıymetli Okurlarımız; 3600 gün prim üzerinden emeklilik yaşını tayin etmek için 15 yıl sigortalılık süresini (ilk defa sigortalı olunan tarihten 15 sene sonrası) 3600 gün prim ödemesini ve erkek ise 55 kadın ise 50 yaşın her üçünün tamamlandığı tarihi, tablodaki tarih aralığına oturtarak emekli olma yaşınızı tespit edebilirsiniz. Şu özet ayrıntıyı da belirteyim. Doğum tarihi 23.5.1961 sonrası olan kadınlar 3600 gün primle 58 yaşında, doğum tarihi 23.5.1959 olan erkekler 3600 gün primle 60 yaşında emekli olabilir.