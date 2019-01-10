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3600 gün primle emeklilik ileri yaş için geçerli

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, gün prim sayısıyla emeklilik konusuna ilişkin gazetemize yöneltilen soruyu cevapladı.

10 Ocak 2019 Perşembe 11:57
3600 gün primle emeklilik ileri yaş için geçerli

Soru: Benim doğum tarihim 14.8.1967’dir. Sigorta giriş tarihi ise 20.11.1983. Ben 3600 gün primle emekli olabilir miyim? Mustafa U.

Cevap: İlk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar 3600 gün primle emekli olabilir. Ancak emeklilik yaşı normal primle emekli olunan yaştan daha ileridir. 5150 gün primle yaş beklemeden emekli olabileceğiniz gibi 3600 gün primle ancak 60 yaşını tamamlayacağınız 14.8.2027 tarihinde emekli olabilirsiniz. Askerlik borçlanması dahil 5150 gün üzerinden emekli olmanız 14.8.2027 tarihinden daha erken gerçekleşecekse 5150 gün primle emekli olmanızı tavsiye derim.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 11:57
  1. Sigorta giriş tarihi
  2. prim
  3. emeklilik yaşı
  4. primle emekli olunan yaş
  5. Askerlik borçlanması

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