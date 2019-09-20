3600 gelecek mi? 3600 ek gösterge artışı son durum

3600 Meclis’e gelecek mi? 3600 ek gösterge gelecek mi, 3600 ek gösterge Meclis’e ne zaman gelecek? sorusu öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşireler tarafından sorgulanmakta. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçimlerin ardandan 3600 ek gösterge artışına ilişkin düzenlemin ne zaman çıkacağını merak etmeye devam ediyor. Peki 3600 kimlere gelecek? İşte detaylar.

Yeni yargı paketi af ve ceza indirimi yasasına ilişkin taslağın partilerin görüşü alınmasına başlanması sonrası 3600 ek gösterge artışı bekleyen öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşireleri heyecanlandırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama yılına 1 Ekim’de başlayacak olmasıyla birlikte yeni yargı reformu paketinin ekim ayında genel kurula gelecek olması 3600 ek gösterge bekleyenlerin 3600 ek gösterge yasası da ekimde Meclis’e gelir mi? sorusunu sorulmasına neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Polis öğretmen hemşire ve din görevlililerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin öğretmenlerimizin hemşirelerimizin din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği bu vesileyle gidermiş oluyoruz.'' demişti.

"Polislere 3600 ek gösterge sözünün arkasındayız"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, komisyona katılarak, bakanlığı ve bağlı bulunan kuruluşlara ilişkin sunum yapmıştı. Bakan Süleyman Soylu "Polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik, bunu yerine getireceğiz. Bu sözün arkasındayız." İfadesini kullanmıştı.

3600 ek gösterge Meclis’e ne zaman gelecek?

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileriyle idarecilere, 3600 ek gösterge müjdesi geçen sene mayısta açıklanmıştı. 3600 ek gösterge artışı için taslak hazırlandığı ifade edilmişti. Listeye şube müdürleri, il müdürleri, üniversite sekreterleri ve belediyelerdeki daire başkanlarıyla bölge müdürleri de girdiği iddia edilmişti. Söz konusu 3600 ek gösterge artışına ilişkin taslağın ekim ayında Meclis’e gelmesi bekleniyor.

3600 ek gösterge artışı dereceye göre nasıl olacak?

Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkacak personelde artış 20 bin lirayı geçecek. Dördün birinci derecesindeki 25 yıllık 3000 göstergedeki memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Memurun kıdem süresi ve derecesine göre artış değişecek.

3600 ek gösterge artışı kimleri kapsayacak?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal Maliye Bakanı iken, “Düzenlemeden 1.5 milyon civarında memur ve emeklimiz yararlanacak. Emeklilerimizin dul ve yetimleri de istifade edecek yani bu düzenlemeden sadece bundan sonra emekli olanlar değil, halihazırda emekli olmuş vatandaşlar da yararlanacak” demişti.