3600 ek göstergeyle ilgili flaş gelişme! Tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 3600 ek gösterge düzenlemesi için düğmeye basıldı. 2022 yılsonuna kadar tamamlanması planlanan düzenleme için kasım ayında gerçekleştirilecek Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda komisyon oluşturulacak.

Yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen'in yer alacağı komisyonda, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan da temsilciler yer alacak. Komisyon, 3600 ek düzenlemesinin yol haritasını çıkaracak. İşte 3600 ek göstergede "Ne zaman gelecek?" ve "Kapsamı ne olacak?" sorularına ilişkin önemli ayrıntılar:

Memur-Sen Başkanı: 3600 Ek Gösterge'nin kapsamı genişletilmeli

Memur- Sen Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3600 ek gösterge çalışmasının 2022 yılı içinde tamamlanması yönünde talimatının olduğunu belirterek, "Biz sürecin daha önce başlaması için kasımda gerçekleştirelecek olan Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda komisyon oluşturulmasını ve çalışmaların başlatılmasını talep ettik" dedi.

Memur-Sen'in, ek gösterge konusunda yapılacak çalışmanın hem haksızlığa hem de yeni yasal düzenlemelere gerekçe oluşturmadan tamamlanmasını teklif ettiğini belirten Yalçın, "Bu sonuca ulaşmak için de vaadin kapsamı genişletilmeli. Unvan, kurum, öğrenim durumu, hizmet sınıfı ve benzeri gerekçeler üzerinden ayrım yapılması adil bir sonuç üretmiyor. Bunun için ortaya büyük bir gayret koyuyoruz" diye konuştu.

En düşük memur maaşı yüzde 65 artacak

2200 ek göstergeden yararlanan ve düzenleme sonrası 3600 ek göstergeye yükselecek olan kamu görevlisinin aylık gelirinde 251.72 TL artış olacağını aktaran Yalçın, "2008 öncesi göreve başlayan ve 30 yıl hizmeti bulunan kamu görevlisinin 3600 ek göstergeye yükselmesi durumunda tazminata yansıtma oranı yüzde 85'ten 145'e yükselecek. En düşük devlet memuru maaşında da yüzde 65'e yakın artış olacak. Emeklilik maaşında 1.100 TL, emeklilik ikramiyesinde 38 bin TL artacak" dedi.

Maaş ve sosyal güvenlik haklarındaki fark kalkacak

5434 ile 5510'a tabi personel arasında maaşı ve sosyal güvenlik haklarında ayrım olduğunu belirten Yalçın, Memur-Sen'in teklifleri arasında bunu ortadan kaldıracak hükümlerin de bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Ana muhalefetin başındaki zat 'Bu sözü ben verdim' falan diyor... Sen neyin sözünü verdin? Bu iş bizim işimiz. Biz kuru kuruya söz vermeyiz yaparız. En önemli özelliğimiz bu." ifadelerini kullanmıştı.