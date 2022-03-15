3600 ek göstergeyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Süreç için son derece önemli olan ikinci toplantı 16 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek. Peki, 3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek?

3600 ek göstergenin emekliye etkisi ne olacak? 3600 ek gösterge emekli maaşı farkı

Öğretmen, polis, hemşire, sağlık çalışanları, idareciler, din görevlilerini yakından ilgilendiren 3600 ek göstergeyle ilgini ikinci toplantı gerçekleştirecek. Emekli vatandaşlar ise 3600 ek göstergenin çıkması halinde kendilerinin bu durumdan nasıl etkileneceğini araştırıyor.

3600 ek gösterge için ilk toplantısı 16 Şubat'ta gerçekleşmişti. İlk toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen heyeti görüşmüştü. İlk toplantının ardından Bakan Bilgin, düzenlemenin beklentileri karşılayacağını ifade etmişti.

Yaklaşık 3 milyon kamu çalışanını etkileyecek olan 3600 ek göstergenin emekli maaşlarına nasıl yansıyacağı da merak ediliyor. Yaklaşık 2 milyon emeklinin gözü kulağı da ek gösterge kararında. 16 Mart'taki ikinci toplantıda meslek gruplarındaki tüm unvanların dengesizliğinin düzeltilmesi bekleniyor.

Ek göstergenin çıkması halinde hizmet süresi 25 yıl olan bir öğretmenin emekli aylığı yaklaşık 1250 lira, ikramiyesi de 30 bin liranın üzerinde artacak. 2008 öncesi işe başlayıp 30 yıl hizmeti olan memurların 3600 ek göstergeye çıkması durumunda tazminata yansıtma oranı da yüzde 85'ten yüzde 145'e çıkacak.

3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı da merak konusu. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir açıklama yapmıştı. Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusunun Mayıs 2022'de meclisin gündemine geleceğini duyurmuştu.