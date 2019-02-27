Milyonlarca memur 3600 ek göstergenin çıkmasını bekliyor. 3600 ek gösterge yasası ile birlikte memur maaş ve ikramiyelerinde yaşanacak artış vatandaşları oldukça heyecanlandırdı. Peki, 3600 ek gösterge son durum nedir? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

3600 ek gösterge nedir?

Memurların aylık ücretlerini ve emeklilik ile ilgili alacaklarını belirleyen ek gösterge, memurların hizmet sınıfları ve derecelerine göre farklılık gösteren bir kavramdır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir..

3600 ek gösterge son durum nedir?

Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkarılması durumunda milyonlarca kamu görevlisinin geliri büyük oranda artacak. 3600 ek gösterge için çalışmalar sürerken yasanın çıkması için net bir tarih henüz verilmedi.

3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayırım yapılmaksızın 3600 kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselecek. Emekli ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Paket kapsamında yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din Görevlisi yararlanacak..