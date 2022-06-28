Uzun zamandır beklenen 3600 ek gösterge konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge son durum | 3600 ek gösterge ne zaman çıkar?

3600 ek gösterge ile "öğrenci affı" düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Konuyla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı. Konuyla ilgili ayrıntılar geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.

3600 ek gösterge nedir?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.