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Ekonomi 3600 ek gösterge son durum | 3600 ek gösterge ne zaman çıkar?
Ekonomi

3600 ek gösterge son durum | 3600 ek gösterge ne zaman çıkar?

Milyonların merakla beklediği 3600 ek gösterge konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Vatandaşlar ek gösterge konusunda gelinen son noktayı araştırıyor. Peki, 3600 ek gösterge çıktı mı? 3600 ek gösterge görüşmeleri son durum

Yeniakit Publisher
2022-06-28 22:04:00 -
3600 ek gösterge son durum | 3600 ek gösterge ne zaman çıkar?

Uzun zamandır beklenen 3600 ek gösterge konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge son durum | 3600 ek gösterge ne zaman çıkar?

3600 ek gösterge ile "öğrenci affı" düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Konuyla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı. Konuyla ilgili ayrıntılar geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.

3600 ek gösterge nedir?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

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