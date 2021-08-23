  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Osmaniye’de esrar ve kenevir operasyonu
"Kırım’ın yasa dışı ilhakı, uluslararası hukukun açıkça ihlalidir"
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge müjdesi!
Filistin duyurdu: Üçüncüsü başladı
Ekonomi 3600 ek gösterge son durum | 3600 ek gösterge ne zaman çıkar?
Ekonomi

3600 ek gösterge son durum | 3600 ek gösterge ne zaman çıkar?

3600 ek gösterge çıktı mı? Milyonların merakla beklediği ek gösterge konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den açıklama geldi. Peki, 3600 ek gösterge ne zamana çıkar?

Yeniakit Publisher
2021-08-23 16:33:00 -
3600 ek gösterge son durum | 3600 ek gösterge ne zaman çıkar?

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge konusunda açıklama geldi. Peki, 3600 ek gösterge nedir?

3600 ek gösterge nedir?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesini yakından ilgilendiriyor

3600 ek gösterge son durum | 3600 ek gösterge ne zaman çıkar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023’teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, "(6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri) Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık." dedi.

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Bakan Bilgin, "3600 Ek Gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır." dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay