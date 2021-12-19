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Ekonomi 3600 ek gösterge son durum | 3600 ek gösterge 2022’de çıkacak mı?
Ekonomi

3600 ek gösterge son durum | 3600 ek gösterge 2022’de çıkacak mı?

3600 ek gösterge ne zaman çıkar? Milyonların merakla beklediği 3600 ek gösterge konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. Peki, ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge çıkacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-19 14:30:00 -
3600 ek gösterge son durum | 3600 ek gösterge 2022’de çıkacak mı?

Milyonlar 3600 ek gösterge konusunda yaşanacak gelişmeleri bekliyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge son durum | 3600 ek gösterge 2022’de çıkacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kanal 7 ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. 3600 ek gösterge konusunda Bakan Bilgin, “Bakanlık bünyesinde çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki hafta pazartesiden itibaren bu meseleyi de gündemimize alacağız takvimlendireceğiz. Bakanlık bünyesindeki çalışmalar bitti komisyon çalışmasını sosyal ortaklarımızla ele alıp onu da inşallah yeni yılın başında gündeme sokacak hale getireceğiz. Esas emeklilik durumlarını ve haklarını güçlendiren bir düzenlemedir. Açıkladığımız farklı kategorilerdeki memur maaşlarına göre belirleniyor ve ciddi bir etki yapıyor. Kamu çalışanlarımızın 3600 ile ilgili talepleri yıllardır devam etmektedir. Biz bunu sözleşme maddesi haline getirdik ve 2022’de çözüleceğini söyledik. Bizim tarafımızdan bu bitirilmiş ve Meclis’e intikal ettirilmiş olacaktır” dedi.

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