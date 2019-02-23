3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri | 3600 ek gösterge son durum nedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde müjdesini verdiği öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi için 3600 ek gösterge artışına ilişkin yeni gelişmelerin olup olmadığı merak ediliyor. Polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire 3600 ek gösterge son dakika haberleri ne durumda. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum kimleri kapsıyor, 3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğü girecek, 3600 ek gösterge ne oldu, 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak, 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, 3600 ek gösterge de son durum…

Yüz binlerce polis, hemşire, öğretmen ve din görevlisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge yasasının çıkacağı tarihe yönelik beklentiler, mart ayının yaklaşmasıyla birlikte arttı. Kamuda farklı pozisyonlarda görev alan yüz binlerce memur, kendileri ile alakalı 3600 ek gösterge hakkındaki gelişmeleri yakından sorguluyor. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge konusu, gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. Memurların yıllardır talep ettikleri 3600 ek gösterge, son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, konuya ilişkin son ayrıntılar...

3600 ek gösterge yasası TBMM’de ne zaman yürürlüğe girecek?

3600 ek gösterge konusuyla ilgli olumlu gelişmeler yaşanıyor. Kamuda görevli yüz binlerce memuru ilgilendirdiği için gündemde uzun süredir konuşulan 3600 ek gösterge yasası TBMM’de ne zaman yürürlüğe girecek? sorusuna yanıt olarak hükümet kanadından yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Özellikle polis memurları, öğretmenler ve din görevlilerinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan açıklama geldi.

3600 ek gösterge son durumu yakından takip eden pek çok vatandaşın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. TBMM’de yerel seçim öncesi yürürlüğe girmesi beklenen 3600 ek göstergenin ne zaman verileceği merak konusu oldu. Söz konusu 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak.

3600 ek gösterge yasası hakkında son gelişmeler vatandaşların sorguladığı ve merak ettiği konular arasında. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan 13 Şubat'ta, 3600 ek gösterge bekleyen memurlara ilişkin önemli açıklamada bulundu. Turan, Meclis kapanmadan torba yasa teklifinin gündeme gelebileceğini ve Meclis takviminin uygun olması durumunda 3600 ek göstergenin seçimden önce çıkarılabileceğini söyledi.

3600 ek göstergede 4 meslek için tek paket hazır. 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Yeni düzenlemeyle beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak.

Emekli ikramiyeleri yüzde 20 yükselecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiği 3600 ek gösterge düzenlemesi konusunda 1 milyon 600 binin üzerinde çalışanın yüzünü güldüren müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3600 ek göstergede 4 meslek için tek paket hazırlandığını açıkladı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayırım yapılmaksızın aynı paket kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselecek. Emekli ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Paket kapsamında yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.

3600 ek gösterge artışı emeklileri de kapsayacak mı?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Faruk Erdem; "Her hizmet sınırının bir ek göstergesi var. 2000, 2200, 3000, 3600 olanlar ve daha üst sınırlar da var. Ek göstergenin artışı özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşları artıyor. Bu rakamlar net rakamlar değil ortalama rakamlar. Kişiye göre değişecektir bu rakamlar. Polislerin emekli maaşı 530 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak. 2200 ek göstergeli birisinin göstergesini 3600'e çıkartırsanız maaş artışı '32 TL' oluyor. Emekli maaş artışı 650 lira artarken, emekli ikramiyesi 23 bin 210 TL artacak. 3000'den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun aylık maaşında 34 lira azalma olacak. Emekli maaşı 550 TL artarken, emekli ikramiyesi de 20 bin 710 lira artış gerçekleşecek. Bu düzenlemenin mevcut emeklileri de kapsaması bekleniyor ancak düzenleme ortaya çıkınca hepsini göreceğiz. Dört meslek grubuyla ilgili bir paket olacağını İbrahim Kalın açıkladı. İlk etapta; polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi"

3600 ek gösterge ne zaman çıkar?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarıyla birlikte çalışan AK Parti Grubu, teklifi önümüzdeki günlerde Meclis'e sunacak. Paketle milyonlarca çalışan arasında eşitlik sağlanacak. Düzenlemeyle hem görev ücreti hem de emekli maaşını önemli oranda belirleyen ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Yeni gösterge sistemi, kamuda liyakate göre yükselmenin de önünü de açılacak. Mevcut uygulamada lise veya yükseköğrenim mezunu astsubaylarda statü esası uygulanıyor ve hepsi 3600 ek göstergeden yararlanıyor. Yeni düzenlemede astsubaylarda olduğu gibi statüye göre ek gösterge verilmesi durumunda, eğitim durumuna bakılmaksızın tüm öğretmen, hemşire, polis ve din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanabilecek. İdarecilerde eğitim durumunun dikkate alınması durumunda 3600 ek göstergeden sadece üniversitelerin 4 yıllık lisans mezunları istifade edecek.