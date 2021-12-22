3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge artışı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda 3600 ek gösterge müjdesini verdi. Başkan Erdoğana, “3600 ek gösterge uygulamasını önümüzdeki yıl içinde hayata geçireceğiz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge için bakanlık içinde oluşturulan kurulun çalışmalarını tamamladığını söyledi. Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına başkanlık eden Bakan Bilgin, "Kamu personelinin 3600 meselesi çok önemidir çünkü kamuda çalışırken insanların aldıkları ücretleri, sahip oldukları hayat tarzını emekli olduktan sonra kaybetmeleri çok ciddi bir sorundur." dedi. Bilgin, "Bu emeklilik sistemimizin ve ek gösterge mekanizmasının yeniden düzenlenmesini gerektiren bir soruna işaret etmektedir. Bizim gündemimizdedir. Bunun gereğini yapacağız. Bunu bir iyi niyet ifadesi olmaktan çıkarıp çözmek mecburiyet haline gelmiştir." şeklinde konuştu. Bilgin, daha önceki açıklamalarında konunun meclise gelmesi için Ocak ayına işaret etmişti. Kasım ortasında yaptığı bir açıklamada Bilgin, "Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.