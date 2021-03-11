3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek göstergede son dakika gelişmesi var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge artışına ilişkin olarak, “Sağlık çalışanlarına saldıranların doğrudan kendi canlarına ve yakınlarının canına saldırdıklarının farkında olmadığını belirten Erdoğan, "Biz sağlık çalışanlarımızın sıkıntılarını çözmek için her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Son olarak polislerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur." diye konuşmuştu.

AK Partili Bülent Turan, 3600 ek göstergeye ilişkin talebin seçimden önce gündeme alınacağını söylemişti. Turan, ''3600 ek gösterge talebi takvim uygun olursa seçimden önce çıkarılacak. Meclis kapanmadan torba yasa teklifi gündeme gelebilir'' diye konuşmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulunmuştu. Bakan Soylu, kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili, "Polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik, bunu en kısa zamanda yerine getireceğiz. Bu bir sözdür. Bu sözün arkasındayız." ifadelerini kullanmıştı.

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, da Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtlamıştı. Bakan Selçuk burada yaptığı konuşmada, "3600 ek göstergesiyle ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir haberimiz olacak." açıklamasında bulunmuştu.

3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak?

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış, yüz binlerce memurun ilgiyle yakından takip ettiği konu olarak dikkat çekiyor. 3600 ek gösterge yasalaşırsa, mevcut maaşları artırmakla birlikte emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşına da artış yansıyacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3600 ek göstergede 4 meslek için tek paket hazırlandığını açıkladı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayrım yapılmaksızın aynı paket kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselecek.

Emekli ikramiyeleri ortalama 25 bin lira artacak. Paket kapsamında yaklaşık 280 bin polis, 1.1 milyon öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi düzenlemeden yararlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarıyla birlikte çalışan AK Parti Grubu teklifi önümüzdeki günlerde Meclis'e sunacak. Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı paketle milyonlarca çalışan arasında eşitlik sağlanacak. Hem görev ücreti hem de emekli maaşını belirleyen ek gösterge cetveli belirlenecek.

3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündemdeki 3600 ek gösterge konusuna da değinen Selçuk, "3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

3600 ek gösterge ile ne kadar maaş emekli parası alınacak?

Ek göstergesi 3000 olan öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600'e çıkarılması ile 2021 yılı verilerine göre ikramiyeleri yaklaşık olarak 32 bin lira, emekli maaşları ise yaklaşık 900 TL artış gösterecek. Polis memurlarına 3600 ek gösterge verilmesi halinde birinci derece kadroda görev yapanların aylıklarında net 71 lira, emekli aylıklarında ise 814 lira 7 kuruş artış söz konusu olacak.

3600 ek gösterge nedir?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir.

Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını bekliyor.