Milyonlarca memurun gözü kulağı uzun zamandın 3600 ek gösterge kararında. 3600 ek gösterge kararın çıkmasıyla birlikte memurların emekli aylıkları ve ikramiyeler yükselecek. Bu sebeple pek çok kişi "3600 ek göstergede son durum ne?" sorusunun cevabını araştırıyor.

3600 ek gösterge nedir?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesini yakından ilgilendiriyor. Ek göstergenin yasalaşmasını bekleyenler gelecek olan haberi beklemeye başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada hükümetin ek göstergeye sıcak baktığı dile getirilmişti.

3600 ek gösterge ne oldu? Ek gösterge artışı var mı?

3600 ek gösterge halen geçmedi. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "3600 ek göstergeyle ilgili sadece sağlık çalışanları değil, diğer benzer çalışanlarla ilgili bir düzenleme var. Onunla ilgili bir çalışmanın olduğunu zaten biliyoruz. Şu dönemde üzerinde daha çok durduğumuz bu performansın şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini hızla kolaylaştırmak şeklinde olacak" ifadelerini kullanmıştı.

3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

Ek gösterge durumu yaklaşık 280 bin polis, 1.1 milyon öğretmen, 110 bin hemşire ve 110 bin din görevlisi olmak üzere toplamda 1 milyon 600 bin kişiyi etkileyecek.