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3600 ek gösterge Meclis’e ne zaman gelecek? 3600 ek göstergede son durum ne?

3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika! 3600 ek gösterge son durum haberleri merak edilmekte. AK Parti seçim beyannamesi toplantısında ek gösterge müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilik ek göstergelerinin 3 bin 600'e çıkacağını ve adaletsizliğin giderileceğini ifade etmişti. Ek gösterge hemşire ve öğretmenler için 3000'den 3600'e çıkarsa memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde büyük değişiklikler olacak. Peki 3600 ek gösterge Meclis’e ne zaman gelecek?

07 Ekim 2019 Pazartesi 10:52
3600 ek gösterge Meclis’e ne zaman gelecek? 3600 ek göstergede son durum ne?

3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika! 3600 ek gösterge son durum haberleri merak edilmekte. AK Parti seçim beyannamesi toplantısında ek gösterge müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilik ek göstergelerinin 3 bin 600'e çıkacağını ve adaletsizliğin giderileceğini ifade etmişti. Ek gösterge hemşire ve öğretmenler için 3000'den 3600'e çıkarsa memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde büyük değişiklikler olacak. Peki 3600 ek gösterge Meclis’e ne zaman gelecek?

Memur özlük haklarını da büyük ölçüde etkileyen, emekli olacakların da o göstergeye göre emekli olmak istediği 3600 ek gösterge seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjde olarak verilmişti. 3600 ek göstergenin memur ve emekli maaşlarına etkisi de merak edilen konular arasında yerini aldı. Milyonların beklediği Meclis geçtiğimiz hafta açıldı. Bu bağlamda Af, Nafaka, EYT, Taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı için gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Meclis gündeminde pek çok konu bulunuyor bu anlamda Meclis bayahı yoğun olacak. Yargı reformu sonrası 3600 ek gösterge meselesinin Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor.

Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi kesinleşti mi? 3600 ek gösterge son durum nedir, 3600 ek gösterge son durum ne zaman verilecek, 3600 ek gösterge son durum kimleri kapsıyor, 3600 ek gösterge ne zaman verilecek son dakika, 3600 ek gösterge şartları, 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, öğretmene 3600 ek gösterge TBMM’de mi? Meclis’in açılmasıyla birlikte Türkiye’nin gündemindeki konuların başında gelen 3600 ek gösterge bekleyenler gözlerini Meclis’e çevirdi. Geçtiğimiz gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde söz alan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafında 2018’de polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine 3600 ek gösterge vereceği sözünü açıklamıştı. Fakat geçtiğimiz yasama yılında Plan ve Bütçe Komisyonu’nda defalarca önerge vermemize rağmen önergelerimiz reddedildi. Bu haksızlığın giderilmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz.” İfadesini kullandı.

3600 ek göstergede son durum ne?

3600 ek gösterge konusu memur emekli maaşı toplu sözleşme toplantısında da görüşüldü. Görüşmelerde maaş artışının yanı sıra 3600 ek gösterge, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, üniversiteli işçilerin memur kadrosuna alınması gibi talepler de ele alındı. Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili taslak çalışmaların yakında dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesinde 3600 ek göstergenin, Meclis çalışmalarına başladıktan sonra ilk gündeme gelecek konulardan olacağını açıklamıştı. Meclis’te gündeme gelmesi beklenen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak. Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istenirken, düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. 3600 ek göstergenin bu yasama yılı içinde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 10:52
  1. Muğla
  2. 3600 ek gösterge Meclis’e ne zaman gelecek?
  3. 3600 ek göstergede son durum ne?
  4. öğretmen 3600 ek göstergede son durum ne?
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