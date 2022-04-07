3600 ek gösterge emekliye vuruyor mu? Ek gösterge artışı emekli ikramiyesini artıracak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge düzenlemesinin sona geldiğini söyleyerek,”3600 ek göstergede çalışmamız son aşamaya geldi. Sosyal tarafların da katılımıyla çalışmamızı tamamlamak üzereyiz. Ümidimiz mayıs ayında çalışma tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek. Bunun yanında, kamuda sözleşmeli personellerin durumunu isteğe bağlı olarak düzenlemek, bunu da belli kamu haklarına kavuşturarak çözmek istiyoruz. Bu konudaki çalışmamızı da tamamlamak üzereyiz, bunu sosyal taraflarla ele alıp bir çözüme kavuşturacağız." diye konuştu. Son düzlüğe gelen 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası memur maaşları ile ikramiyelerin ne kadar olacağı da araştırılıyor. Bir diğer merak konusu ise 3600 ek gösterge artışının emeklileri kapsayıp kapmamadığı.

3600 ek gösterge emekliye ikramiyeleri ne kadar olacak?

3600 ek gösterge emekli ikramiyeleri ne kadar artıracak? Noyan Doğan 3600 ek gösterge artışının maaşlara ne kadar yansıyacağını açıkladı. İşte Noyan Doğan’ın köşesindeki o yazısı: “3600 ek gösterge artışı ikramiyelerde de yaşanacak ve 17 bin ila 27 bin lira arasında artış getirecek. Çalışma yılına göre bu rakam 30 bin liraya kadar çıkabilecek. 25 yıllık bir hizmeti olan kamu görevlisinin ikramiyesinde 24-26 bin liraya yakın bir artış olacak. 25 yıl çalışıp 220 bin lira ikramiye alacak bir kamu görevlisinin, 3600 ek gösterge sonrası ikramiyesi 244 bin liraya çıkacak. 2008 öncesi memuriyete başlayanlarda 3600 ek göstergenin etkisi ise maaştan çok emekli ikramiyesi ve emekli maaşında görülecek, ikramiyeyi ve maaşı artıracak. 3600 ek gösterge emeklilerde ise aylık 700 lira ile 800 lira arasında bir artış yaratacak. 3000 ek gösterge üzerinden emekli olmuş bir öğretmenin ek göstergesi 3600’e çıktıktan sonra aylık 720 lira maaşından artış olacak. 3600 ek göstergenin bir avantajı daha var; o da istihdamı arttırmak. Birçok kamu çalışanı emeklilik için 3600 ek gösterge düzenlemesini bekliyor. Birçok kişi de kamuda istihdam için sırada bekliyor. Düzenleme yapıldıktan sonra emeklilik nedeniyle boşalan kadrolara yeni memur alımı yapılabilecek.”