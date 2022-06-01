Uzun yıllardır merakla beklenen 3600 ek gösterge konusunda önemli adımlar atıldı. Son olarak Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge düzenlemesinden kimler yararlanacak? 3600 ek gösterge kapsamı!

Hükümet ile Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ilk toplantısını 16 Şubat'ta, ikinci toplantısını ise 16 Mart'ta yapmıştı. Önümüzdeki günlerde çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Konu hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor ve Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. Bilgin, 3600 ek göstergenin kapsamının belirlendiğini ifade etti. 3600 ek gösterge polis, hemşire ve diğer meslek gruplarını kapsıyor.

Ek gösterge nedir?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.