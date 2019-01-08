350 bin işletmeye 22 milyar lira kredi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirlere ilişkin, "Kredi kart borcuna taksit tüketiciye nefes, 22 milyar lira kredi 350 bin işletmeye kaynak, SGK prim desteği istihdama güç... Bunların hepsi ise 2019'a ekonomide güçlü bir başlangıç demektir." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıkladığı tedbirlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kredi kart borcuna taksidin tüketiciye nefes, 22 milyar lira kredinin 350 bin işletmeye ciddi bir kaynak, SGK prim desteğinin istihdama güç olacağını belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Bunların hepsi ise 2019'a ekonomide güçlü bir başlangıç demektir. Biriken kredi kartı borcunu taksitlendiren tüketicinin büyük bir moral bulmasının yanı sıra bunun bereketi üretime de yansıyacak, piyasalar hareketlenecektir. İş dünyası olarak önce sosyal sebeple, sonra ekonomiyi hızlandıracak olması yönüyle, tüketicinin alım gücünü artıracak her türlü tedbirin yanındayız. Çünkü tüketim olmadan ne üretimimiz olur ne de moralimiz... Bu bütüncül paket için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve ekonomi yönetimine teşekkür ediyoruz."