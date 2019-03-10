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35 yıldır yaşanan tapu problemi çözüm buldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı böylesinde 35 yıldır yaşanan tapu problemi, tapuların dağıtılmaya başlanması ile son buldu.

10 Mart 2019 Pazar 10:42
35 yıldır yaşanan tapu problemi çözüm buldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı böylesinde 35 yıldır yaşanan tapu problemi, tapuların dağıtılmaya başlanması ile son buldu.

 

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı bölgesinde 35 yıldır tapusunu almak için mücadele eden vatandaşlar mutlu sona ulaştı. Yaklaşık 35 yıldır tapularını alamayan vatandaşların başvuruları olumlu sonuçlandı. Yapılan başvurular sonrasında birçok vatandaş tapusunu aldı. Tapu alma sevinci yaşayan vatandaşlardan birisi ise Mehmet Eroğlu oldu. Eroğlu’yu ziyaret eden Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlardan gelen talep sonrasında yapmış oldukları 1 buçuk aylık çalışma ile problemi çözdüklerini söyledi.

 

Belediye başkan adaylığının kendisine tebliğ edilmesiyle birlikte tapu sorunu ile ilgili detaylı bir çalışma yapmaya başladığını söyleyen Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, "33 yıldır Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı olarak Türkiye’nin birçok yerinde proje üretip, yüz binden fazla insanın tapu problemini çözerek sevinçlerine ortak olduk. 1,5 aydır Gebze’de hemşerilerimizin merakla beklediği tapu problemi ile ilgili çalışma yaptık. Görüşmelerimiz ve girişimlerimiz sonucunda tapu sorunu artık tarih oldu. Daha önce başvurularını yapan ve ücretlerini yatıran hemşerilerimiz tapularını almaya başladı. Tapusunu alan ilk kişi Mehmet Eroğlu. Süreç artık devam ediyor. Bu konuda emeği geçen meclis üyelerimize ve heyetlere teşekkür ediyorum" dedi.

 

"Bakın biz bugün vaad vermiyoruz, tapu veriyoruz” diyen Büyükgöz, “Bizim milletimizle aramıza kimse nifak sokamaz. Bizim milletimizle gönülden bağımız var. Biz her zaman bir ve beraber olduk, bundan sonra da birliğimiz devam edecek. Allah’a çok şükür bu sevince bizleri ortak ve şahit etti. 20 gün önce tapularla ilgili müjde yakın demiştim, bugün tapular verilmeye başlandı. Tüm hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

 

Tapusunu alan Mehmet Eroğlu ise çok mutlu olduklarını ifade ederek, "35-40 yıldır tapu almak için uğraşıyoruz. Daha önce başvurularımı ve ödenmesi gereken ücreti yatırmış, yıllardır tapumu almak için bekliyordum. Çok şükür tapumuzu aldık. Duyanlar gelip soruyorlar, ilk önce inanmak istemiyorlar. Gidin başvurunuzu yapın ben tapumu aldım diyorum. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 10:42
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