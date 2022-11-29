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Gündem 3,5 yıldır İETT filosuna bir otobüs bile eklememişler
Gündem

3,5 yıldır İETT filosuna bir otobüs bile eklememişler

İBB Meclisi Trafik ve Araştırma Komisyonu Üyesi Gencay Özcan, katıldığı canlı yayında neden şimdiye kadar otobüs almadınız sorusuna cevap vermekte zorlandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 23:13:00 - 2022-11-29 23:15:15

Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu TekeTek programında İstanbul'un trafik sorunu tartışıldı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve İBB Meclisi Trafik ve Araştırma Komisyonu Üyesi Gencay Özcan arasında taksi meselesi tartışıldı.

İstanbul'un trafik sorunun konuşulduğu programda sunucu Fatih Altaylı, Özcan'a neden yeterli otobüs alınmadığını sordu.

3,5 yıldır bir otobüs bile eklememişler

Özcan, mevcut araç filosunda bulunan 160 otobüsün değiştirildiğini belirtti.

İETT'ye 3,5 yıldır mevcut sayının üzerine bir otobüs bile koyulmadığı ortaya çıktı.

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