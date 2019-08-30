35 yıl suçsuz yere hapis yatan kadına 3 milyon dolar tazminat

ABD tarihinde en uzun suçsuz yere hapis yatan insan olan Caty Woods’a 3 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

ABD’nin Nevada eyaletinde yaşayan Cathy Woods, 1976 yılında öldürülen Michelle Mitchell’in katil zanlısı olarak tutuklanarak 2015 yılına kadar hapis yatmıştı. Yapılan DNA testleri sonucu katilin aslında ünlü bir seri katil olan Rodney Halbower olabileceğine dair güçlü deliller elde edilince, Woods 2015’te serbest bırakıldı. Woods’un avukatı Elizabeth Wang, müvekkili akıl hastanesine yatarken polislerin onu uydurma bir ifade vermesi için zorladığını söyledi. Avukat Wang, “Bayan Woods’un yaşadığı şey için tazminat yeterli olmasa da en azından bu para onun bakımı için yeterli olacaktır” dedi.

Woods’un o yıllarda psikotik sorunlar yaşadığını ve sık sık halüsinasyonlar gördüğünü söyleyen Wang, Woods’u sorgulayan polislerin de aslında davayı araştıran memurlar olmadığını kaydetti.

1976 yılında öldürülen Michelle Mitchell’in katil zanlısı olarak tutuklanan Caty Woods’un şaibeli soruşturması 1980’de Nevada Yüksek Mahkemesi tarafından durduruldu ancak Woods 1984’te tekrar suçlu bulundu ve Yüksek Mahkeme 1988’de kararı onayladı. 2015’te yapılan bir DNA testinde cinayetle Rodney Halbover isimli seri katilin bağlantısı çıkması üzerine Woods serbest bırakıldı. Yetkililer, Halbover’ın 1976’da bölgede 6 kadın ve kızı tecavüz edip öldürdüğüne inanıyor.