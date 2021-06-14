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Yaşam 35 yaş üstü ne zaman aşı olacak?
Yaşam

35 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

35 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı 35-39 yaş arası aşılama takvimi detayları merak kazandı. Sağlık Bakanlığı aşılama takvimi hızla sürüyor. En son 40 yaş üzerinin aşılanacağı haberinin ardından 35 yaş üstü vatandaşların ne zaman aşı olacağı araştırılıyor. Peki, 35 yaş üstü ne zaman aşılama başladı mı? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-06-14 23:23:00 -
35 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

Sağlık Bakanlığı, korona aşı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak 40 yaşında kadar inen aşılamada rekor düzeye ulaşıldığı belirtildi. Kademeli aşılamada vatandaşlar sıranın hangi gruba geldiğini sorguluyor. Peki, aşı sırası kimde?

35 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Koca şunları söyledi;

Bizim Haziran sonuna kadar elimizde yoğun bir aşının olacağını söyleyebilirim. En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi, 30 milyon aşıyla bunu 30-35 yaşına düşürebileceğimizi ifade etmek istiyorum. 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi ama bunun 30-35 yaşıyla ilgili bu son 30 milyon rakamıyla bunu söyleyebileceğimi ifade ediyorum.

Aşıyı çeşitlendirmek için Ağustos ayından beri yoğun bir gayret içindeyiz. En geç haziran sonu olmak üzere, vatandaşımızı aşılayabileceğimizi söyleyebilirim. Biraz daha tedbirlere özen göstererek bu dönemi geçirirsek, aşıya erişim için çok uzun bir zaman olmadığını ifade etmek istiyorum.

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