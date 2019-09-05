35 senedir tüm zorluklara rağmen bayrağı dalgalandırıyor

Türkiye'nin güvenlik açısından önemli noktalarından biri olan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 35 yıldır dalgalanan bir Türk bayrağı var.

Ay yıldızlı bayrak, eski muhtar olan 82 yaşındaki Seyit Tahir Öztepe tarafından 'Zirve tepe' olarak adlandırılan bölgeye tüm köyün çevresinden görülecek şekilde dikildi.

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35 yıldır her sabah kalktığında bayrağın yerinde olup olmadığına baktığını söyleyen Öztepe, tüm zorluklara rağmen gece gündüz nöbet tutarak ömrü boyunca bayrağının hiçbir şekilde inmeyeceğini söyledi.

"BU BAYRAĞI KİMSE ELLEYEMEZ"

Ailesinin Seyit kökenli olduğunu ifade eden Öztepe, "Alpaslan Rojhat tarafından 1071’de Malazgirt'e getirilmiş ve oradan da Ahlat'a yerleştirilmişler. Ondan sonra atalarımın hepsi ilim ve irfan sahibi okudukları için buralara halkı eğitmek istemiş. O tarihten bu zamana kadar biz vatanımıza bağlıyız. Bayrak da bizim olduğu için bağlıyız. Allah’ın izniyle biz bu bölgede ailem sağ kaldığı müddetçe bu bayrağı kimse elleyemez. Hepimiz bu bayrağın altında toplamışız ve korumak zorundayız. Bu bayrak, 1984 tarihinden bugüne kadar tam 35 senedir burada dikilidir. Allah’ın izniyle bu ebediyen devam edip, gidecektir.” ifadelerini kullandı.