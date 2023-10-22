35 gazete Gazze konusunda aynı manşetle çıktı! 'Gerçeği öldüren medya'

İsrail'in Gazze şeridindeki katliamı sürerken, Batı medyası siyonistlerin saldırılarını meşrulaştırmaya çalışıyor.

Cezeyir'in ulusal yayın yapan gazeteleri, Batı medyasına ortak manşetle tepki gösterdi: “Gazze... Gerçeği öldüren medya”

AA'nın aktardığına göre, Arapça ve Fransızca yayın yapan 35 gazete aynı manşetle çıkarak, Cezayir tarihinde bir ilke imza atılmış oldu. Söz konusu 35 gazetenin genel yayın yönetmenleri tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, “Biz, Cezayirli medya mensupları olarak, Siyonist rejimin Gazze'deki savunmasız insanlara yönelik barbarca saldırısını kınıyoruz” denildi.

Açıklamada, Batı medyasının İsrail yanlısı yayın yaptığına dikkati çekilerek, “Aynı şekilde Batı medyasının mesleki ve ahlaki ilkelerden yoksun bir şekilde İsrail yanlısı yayınlarını da kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.