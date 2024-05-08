35 bin şehide de mi saygın yok! Fatih Portakal’dan skandal Hamas sözleri

Hamas'ı terör örgütü ilan eden Fatih Portakal, Hamas ile İsrail arasında danışıklı dövüş olduğunu iddia etti. Portakal, Haniye'nin İsrail tarafından katledilen 3 çocuğunun danışıklı olarak öldüğünü düşünmesi tepki çekti.

Portakal "Ben İsrail'de İsrail yönetimiyle Hamas yönetiminin bir oyun sergilediğini, bir oyun kurduğunu zannediyorum. Tabii bunun içinde Amerika Birleşik Devletleri de var ve bu oyunu İyi oynadıklarını düşünüyorum bizim gibi ülkeleri de kandırdıklarını düşünüyorum.

Hala da bizim gibi ülkeler, başta Erdoğan olmak üzere bunu bir kuvay-i milli örgütü filan veya Hamas'ın yöneticisi konumundaki önemli isimleri bir kurtarıcı olarak görüyorlar. İsrail ve ABD Hamas'ı kullanarak Haniye'yi kullanarak sizleri kandırdı belki farkında değiller. Ha olma ihtimali var, olmama ihtimali de var tabii ki ama olma ihtimali daha kuvvetli." dedi.