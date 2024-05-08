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Gündem 35 bin şehide de mi saygın yok! Fatih Portakal’dan skandal Hamas sözleri
Gündem

35 bin şehide de mi saygın yok! Fatih Portakal’dan skandal Hamas sözleri

Yeniakit Publisher
2024-05-08 15:49:00 -

Hamas'ı terör örgütü olarak gören CHP'li gazeteci Fatih Portakal bu kez de 7 Ekim'den bu yana en az 14 bin 944'ü çocuk 34 bin 789 Filistinlinin katledilmesinin Hamas ile İsrail arasında bir danışıklı dövüş olduğunu iddia ederek bir skandala imza attı.

Hamas'ı terör örgütü ilan eden Fatih Portakal, Hamas ile İsrail arasında danışıklı dövüş olduğunu iddia etti. Portakal, Haniye'nin İsrail tarafından katledilen 3 çocuğunun danışıklı olarak öldüğünü düşünmesi tepki çekti. 

Portakal "Ben İsrail'de İsrail yönetimiyle Hamas yönetiminin bir oyun sergilediğini, bir oyun kurduğunu zannediyorum. Tabii bunun içinde Amerika Birleşik Devletleri de var ve bu oyunu İyi oynadıklarını düşünüyorum bizim gibi ülkeleri de kandırdıklarını düşünüyorum.

Hala da bizim gibi ülkeler, başta Erdoğan olmak üzere bunu bir kuvay-i milli örgütü filan veya Hamas'ın yöneticisi konumundaki önemli isimleri bir kurtarıcı olarak görüyorlar. İsrail ve ABD Hamas'ı kullanarak Haniye'yi kullanarak sizleri kandırdı belki farkında değiller. Ha olma ihtimali var, olmama ihtimali de var tabii ki ama olma ihtimali daha kuvvetli." dedi.

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