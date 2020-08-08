340 Milyon TL’lik köprünün yapımı bitmek üzere

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

Milletvekili Çalık, Pandemi sürecine ve ekonomiye yapılmak istenen darbelere rağmen yatırımların devam ettiğini, Karayolları Genel Müdürlüğünce Malatya- Elazığ illeri arasındaki kesimin bölünmüş yol bütünlüğünün sağlanması, daha konforlu ve güvenli bir ulaşımın temin edilmesi amacıyla Karakaya Baraj Gölü üzerindeki yapımına başlanan "Yeni Kömürhan Köprüsü Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi"nin yüzde 95’inin tamamlandığını söyledi.

Ekonomiye katkı sağlanacak

Çalık, Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli bünyesinde bulunan her biri 2 bin 400 metreden oluşan toplam 4 bin 800 metrelik çift tüp Kömürhan Tüneli, nihai beton kaplaması dahil tamamlandığını belirterek, “ Köprünün hizmete açılmasıyla Malatya ve Elazığ arasındaki güzergah 1 kilometre kısalacak. Bu sayede zaman ve akaryakıttan da tasarruf sağlanarak ekonomiye katkı sağlanacak” dedi.

Yıl sonunda hizmete açılması planlanıyor

Çalık, “Büyük ölçüde yerli teknoloji, yerli mühendislik ve iş gücüyle yürütülen gergin eğik askılı tipte, 660 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki modern köprünün 625 metrelik kısmı tamamlandı. Köprünün her iyi yakasının birleşmesine 35 metre kaldı.

340 milyon TL maliyetli Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'nin, bağlantı yolları ve ikincil işlerinin tamamlanmasının ardından bu yılın sonunda hizmete açılması planlanıyor” ifadelerini kullandı.