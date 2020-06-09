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Aktüel

34 zehir taciri tutuklandı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yaptığı operasyon kapsamında gözaltına alınan 39 zanlıdan 34'ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 20:11:00 -
34 zehir taciri tutuklandı

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 zanlı tutuklandı. Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yaptığı operasyon kapsamında 34 zanlının yakalamasının ardından 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Jandarma ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan 39 zanlıdan 34'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

41 adrese eş zamanlı baskın

Kırıkhan, Antakya, Defne, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde, 41 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli yakalanmıştı. 3,5 gram toz esrar, 1 kilo 6 gram kubar esrar, 17 kök Hint keneviri, 14 gram kenevir tohumu, 147,35 gram sentetik uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucu hap ile 3 tabanca, 4 şarjör, 2 bıçak, 3 av tüfeği, 3 el telsizi, 34 cep telefonu ele geçirilmişti.

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