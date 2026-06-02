330 hane kül oldu: Endonezya'nın başkenti Cakarta'da büyük yangın
330 hane kül oldu: Endonezya'nın başkenti Cakarta'da büyük yangın

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da meydana gelen yangın, yüzlerce aileyi etkiledi. Yetkililer, yaklaşık 330 evin zarar gördüğünü ve çok sayıda kişinin evsiz kaldığını açıkladı.

Antara ajansının haberine göre, Cakarta'nın merkezindeki Kemayoran bölgesinde dün gece saatlerinde yangın çıktı.

Cakarta İtfaiye ve Kurtarma Kurumu Müdürü Syarifudin, basına yaptığı açıklamada, alevlerin yaklaşık 330 haneyi etkilediğini ve mahalle sakinlerinin tahliye edildiğini söyledi.

Syarifudin, "Yaklaşık 620 kişi evini kaybetti." ifadesini kullandı.

Yetkililer, 35 itfaiye aracı ve 175 personelin müdahale ettiği yangının yerel saatle 23.30 sularında kontrol altına alındığını, 04.15'te söndürüldüğünü açıkladı.

Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken evlerini kaybeden aileler için yardım faaliyetleri başlatıldı.

