33 kişiyi öldürenleri yakalım, 50 bin kişinin katilini bırakalım!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Madımak'taki acı olayı politize edip romantik söylemlerde bulunan muhalif tayfanın ikiyüzlü tutumunu eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Nasıl iş ama..

Darbecilere sıra gelince, “80 yaşındalar. Şeker hastalıkları var. Üstelik gözleri de iyi görmüyor.”

Sivas’ta ateist Aziz Nesin yüzünden hayatı karartılanlara gelince.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Madımak Oteli’ndeki Sivas Katliamı’nın utanç görüntüleri: Gaz maz yok mu, yakın, yıkın!” başlıkları ile, yaşanan üzücü olayı ajite etmeye çalışıyorlar..

Şu an Sivas’tan dolayı cezaevinde olanların bir tanesinin bile, böyle bir söz sarfettiğini ispatlayamazlar.

O sözleri sarfedenleri bulsunlar, yargılasınlar..

Ama ben size, bu başlıkları atarak, Sivas olayı üzerinden algı üzerine algı üretenlerin şimdi avukatlığına soyundukları darbecilerin, “Başı örtülü de üniversitenin kapısından içeri giremez.. Perukla da giremez. Onlar cumhuriyet düşmanı. Bir tanesini bile fakülte koridorunda görmeye tahammülüm yok” diyenleri ispatlarım..

Fakülteyi boş verin.

İmam Hatip lisesinde Milli Güvenlik dersine giren albayların, “Kızım, askerlik erkeklere vatani görev. Ama ben, bu kız lisesinde sırf sizin başınızı açtırmak için, gönüllü olarak geldim. Başınızı açacaksınız, yoksa bu dersten geçemezsiniz.. Diplomayı da rüyanızda görürsünüz.

Söylememe gerek var mı bilmiyorum.. O geri kafalarınız almayabilir.

Ama lise diplomasını rüyanızda görürseniz üniversiteyi de artık inandığınız öbür dünyada görürsünüz.”

Evet, Madımak üzerinden olayı ajite eden kim var ise.

Bakın, hepsi de, 28 Şubat darbeci generallerinin tahliyesini istiyorlar..

Madımak olayının yıldönümünde, dün yaygarayı basıyorlardı:

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...