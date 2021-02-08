33 bin TL’ye 4.446,00 m2 zeytinliğiniz olsun
İzmir Bayındır İcra Dairesi; Bayındır ilçesinde bulunan 4.446,00 m2’lik zeytinliği 32.976,00 TL’den satışa çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İzmir İli, Bayındır İlçesi, Zeytinova Mahallesi Çakalderesi Mevkii’nde bulunan 4.446,00 m2 alana sahip “zeytinlik” 32.976.00’TL’den satışa çıkarılacak. İlk satışı 16.03.2021 günü saat 14.00-14.05 arası gerçekleştirilecek satış Belediye Pasajı Zemin Kat No: 57 Müzayede Salonu Bayındır İZMİR’de açık artırma suretiyle yapılacak.
Satış tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile gerçekleştirilecek. Zeytinlik, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde ikinci artırmada malın tahmin edilen değerinin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana satılacak.
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