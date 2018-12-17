THY- Euroleague
0553 313 94 23

328 bin çalışanı bulunan dev şirket, işçileri çıkaracak

Dünya üzerinde 500'e yakın fabrikası ve 328 bin çalışanı bulunan Nestle, Almanya'da 380 kişiyi işten çıkaracak.

17 Aralık 2018 Pazartesi 17:29
328 bin çalışanı bulunan dev şirket, işçileri çıkaracak

AWP Financial News'in haberine göre Nestle, yeniden yapılanma planı çerçevesinde Almanya'da 380 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Anlamaya vardı

Habere göre Nestle, sendikalar ve çalışma konseyleri ile uzun süren müzakerelerin ardından 380 kişinin işten çıkarılma şartları konusunda anlaşmaya vardı.

Varılan anlaşmaya göre Ludwigsburg'daki Caro kahve fabrikası ve Weiding'teki gıda laboratuvarı yıl sonunda kapatılacak. Lüdinghausen ve Biessenhofen'de bulunan ve Maggi çorbaları ile bebek mamaları üreten fabrikalar ise 2019'da yeniden organize edilecek.

328 bin çalışanı bulunuyor

Nestle'nin dünya üzerinde 500'e yakın fabrikası bulunuyor. Türkiye'de ise Bursa Karacabey ve Bursa Kestel de olmak üzere toplam 2 fabrikada üretim gerçekleştiriyor. Nestle Türkiye'de doğrudan 3 bin 800, iş ortaklarıyla birlikte 7 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyor.

Dünyada ise 328 bin çalışanıyla neredeyse bütün ülkelerde faaliyet gösteriyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 17:29
  1. Türkiye
  2. Bursa
  3. Almanya
  4. Karacabey
  5. Nestle
  6. Caro kahve
  7. Weiding

YORUM YAZ

  • İşsiz İşsiz 9 dk önce
    Mert, arkadaşım. Boş yere gaza gelmişsin. O gazla haberi okumamışsın.Bak şimdi, haberi alıntılayan uyanık gazeteci firmanın çikolata, kahve, çorba, mama ürünlerinin tek tek reklamını yapmakla kalmamış yanında Türkiye ve hatta dünyada kaç kişiye iş sağladığını döne döne anlatmış. Gazeteci (!) görevini (?) ifa etmiş.Sen boykota devam et
  • Mert Mert 1 sa önce
    Boykota devam! Biiznillah sonu gelsin.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Tren kazası soruşturmasında 3 tutuklama
  1. Tren kazası soruşturmasında 3 tutuklama
  2. Fransa'da polis sendikasından..
  3. Başkan Erdoğan Konya'da akşam yemeğinde
  4. Erkekler nazlı oluyor
  5. Yaralı ağabeyini bırakıp, vuranla kaçtı
  6. Başına aldığı darbe, gözünde yıldız..
  7. Tarihi hamamdaki soba faciasında..
  8. Kadınlarda kasık ağrısı
  9. Öğrencinin "battaniyeden çantayla"..
  10. Karısını silahla vuran kişi, intihar..
  11. Otomobil hırsızlarına yönelik operasyon
  12. Emeklilere iki zam birden!
  13. Nasırdan kurtulmak için...
  14. Sebze çorbası iç kanserden kurtul
  15. Buzlu yolda kayan TIR, park halindeki..
  16. Düzensiz göçle mücadelede AB-Mısır iş..
  17. Ankara'daki kazaya ilişkin 3 TCDD..
  18. Bir zamanlar kapı tokmakları...
  19. Kahramanmaraş'ta kaçak sigara..
  20. Takip edilen PKK'lılar ateş açtı! 2..
60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
Türk askerine alçak sözler
Türk askerine alçak sözler

Günün Karikatürü

15 Aralık 2018
Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!