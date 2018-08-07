324 metrelik Vezirköprü kanyonunda büyüleyici dans

Şahinkaya Kanyonu'nda yapılan festivalinin dördüncü gününde base jump sporcuları, 324 metre yükseklikten kendilerini boşluğa bıraktı. Havada bir süre süzüldükten sonra paraşütlerini açan sporcular, kanyonu dolduran Altınkaya Baraj Gölü'nün sularının üzerinde oluşturulan platforma iniş yaptı.

Profesyonel base jump sporcusu Cengiz Koçak ile sporcu Ferdi Soy, aynı anda atlayış gerçekleştirdi. Vatandaşların nefeslerini tuttuğu atlayış sonunda sporcular başarı ile platforma indi.

Cengiz Koçak, yaptığı açıklamada, 324 metrelik dünyanın ikinci en yüksek base jump atlama noktasından 2 yıl önce ilk kendisinin atladığını belirtti.

Şahinkaya Kanyonu'nun Türkiye'nin ekstrem spor merkezi olduğunu vurgulayan Koçak, "Samsun'a base jumpta 5 ülkeden 10 sporcu geldi. Burası sadece base jump değil aynı anda kano, dragon bot, yamaç paraşütü, paramotor, slackline, highline, kaya tırmanışı, trekking ve dağ bisikleti gibi birçok spor dalına ev sahipliği yapıyor." dedi.

Dünyanın yaklaşık 45 ülkesinde atlama yaptığını ancak atladığı en özel noktanın Şahinkaya Kanyonu olduğunu ifade eden Koçak, "Şahinkaya Kanyonu gelecekte daha büyük organizasyonlara ve festivallere ev sahipliği yapabilecek. Falcon Fest markası ile dünyanın her yerinden bilenen bir bölge olacak." diye konuştu.

Kanyonda atlayış yaptıkları noktanın dünyanın ikinci en yüksek atlama noktası olduğunu dile getiren Koçak, şunları kaydetti:

"Base jump çok tehlikeli bir spor, o yüzden kimseye tavsiye etmiyorum. Atlarken tabii ki korkuyorum ama önemli olan korkuya sahipken bir şeyler yapmak. Ben bilgime ve tecrübeme güveniyorum. O yüzden korkumu yönetebiliyorum ve korkumla riskleri de yönetebiliyorum. Korkuma rağmen atlıyorum."

YUNAN PARAMOTORCU KOLLİAKOS: "ÇİN'DEN SAMSUN'A GELDİM"

Yunan paramotorcu Dimitris Kolliakos, "Falcon Fest" ile aynı anda dünyanın çeşitli noktalarında ekstrem spor festivalleri olduğunu ancak kendisinin Şahinkaya Kanyonu'nu tercih ettiğini bildirdi.

Çin'de Himalayalar'da 2 hafta önce yapılan Parabatix China festivalinde en iyi paramotorcu seçildiğini belirten Kolliakos, "Çin'den direkt Samsun'a geldim. Orada da gösterilerimiz vardı. Himalayalar'da 4 bin metre yükseklikte gösteri yaptım. Tabii ki böyle yükseklikler insana biraz korku veriyor. Tabii ki ilk başta korkuyorum ama bir süre geçtikten sonra korkumu yenebiliyorum. İnsanlara limitleri geçmeden kendi hissettiklerimi hissettirmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Çin'de 4 bin metrede uçarken oksijensiz kaldıklarını dile getiren Kolliakos, "Çin'deki yarışma gerçekten çok zordu. Himalayalar'daki en zor yarışmaydı. Dünya şampiyonası değildi ama dünyanın en iyi paramotorcuları oradaydı ve ben de onların arasında şampiyonluğa ulaştım." şeklinde konuştu.

Festivalde paramotor ekibinin sorumlusu Ekrem Çavuş da "Falcon Fest"e bu yıl sporcu olarak 620 kişinin katıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sadece paramotor dalında Finlandiya, Rusya, Yunanistan, İspanya'dan sporcular var. Dünya çapında önemli akrobasiciler burada. Harika gösteriler sunuyorlar. Özellikle buraya gelen sporcular gelecek yıllarda Falcon Fest'e dünyanın her ülkesinden sporcu katılacağını belirtiyorlar."