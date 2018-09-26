Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli Babaeski ilçesi Alpullu Beldesi ve Sinanlı köyünde 5 ayrı işletmede kontrol yaptı.

Yapılan kontrollerde, 309 litre şarap, 9 litre votka, 5 litre viski türü olmak üzere değişik cins ve markalarda toplam 323 litre sahte içki ele geçirildi. Sahte içki ve yurt dışından getirilen kaçak içkilere el konuldu.

Olayla ilgili 5 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.