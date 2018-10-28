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320 kiloluk orkinosu 6 bin 400 liraya satıyor

Samsun'da bir balıkçı halden aldığı 320 kiloluk dev orkinosu parçalara ayırarak kilosunu 20 liradan satıyor.

28 Ekim 2018 Pazar 15:26
320 kiloluk orkinosu 6 bin 400 liraya satıyor

Samsun'un Havza ilçesinde bir balıkçı tarafından sergilenen 320 kilogram ağırlığındaki orkinos, görenlerin dikkatini çekti.

Balıkçı Ümit Gümüş, Samsun'dan aldığı 2 metre uzunluğundaki, ağırlığı 320 kilogramı bulan orkinosu, traktörün arkasına takılan demir aparatın ucuna asarak sergiledi.

Dev balığı görenler, şaşkınlık içinde balıkla fotoğraf çektirdi.

Kilosu 20 liradan satışa sunuldu

Gümüş, yaptığı açıklamada, okyanusta avlanan orkinosun, İzmir halinden Samsun haline getirildiğini, kendisinin balığı Samsun'da satın aldığını söyledi.

"Balığı halden aldık. 2 metre boyundaki ve 320 kilo ağırlığındaki orkinos bugüne kadar Havza'ya getirilen en büyük balık" diyen Gümüş, orkinosun etinin lezzetli, fiyatının uygun olduğunu ifade etti.

Tezgahta sergilenen balık daha sonra parçalara ayrılarak kilosu 20 liradan satışa sunuldu.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 15:26
  1. orkinos
  2. İzmir hali
  3. Samsun hali

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