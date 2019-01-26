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32 yıldır bu işi yapıyor! Yaptığı işi duyanlar korkup çekiniyor

Bursa'da aldıkları eğitim ve sertifika sonucu ölüleri yıkamaya başlayan kadınlar, ismi bile korkutucu olan mesleklerini severek yapıyor.

26 Ocak 2019 Cumartesi 12:22
32 yıldır bu işi yapıyor! Yaptığı işi duyanlar korkup çekiniyor

İnegöl Belediyesi defin hizmetleri gasilhanesinde görev yapan kadın gassallar, sıra dışı meslekleriyle isimlerinden söz ettiriyor. Bir çok kadının görmeye bile korktuğu ölüleri yıkayıp, temizleyip, kefenleyen kadın gassallar mesleklerinden övgüyle bahsetti. Cesaret edilmesi zor bir mesleği icra eden kadın gassallardan biri de Fatma Topçu.

Topçu 32 yıldır bu işi yapıyor. İnegöl'de bu işin eğitimi ve sertifikasını alanlardan sadece biri. 3 kadın gassal yılda bine yakın ölüyü yıkarken, ölü yakının acılarını hissediyor.

"Her şey burada kalıyor"

32 yıldır bu mesleği yapan Fatma Topçu, "Eşim din görevlisi. Bu mesleğe kayınvalidem teşvik etti. 'Sen yaparsın, cesaretlisin, korkmuyorsun' dedi. O zaman 20 yaşındaydım ve 32 senedir bu işi yapıyorum. Bizim işimizde kazalar da olabiliyor, bebeklerde, yani her türlü vaka geliyor. Tabii insan üzülüyor, ama her şey burada kalıyor. İşimiz bitince eve yansıtmıyoruz. Çevremde yaptığım işi duyanların farklı tepkileri oluyor. Bazıları korkuyor, bazıları çekiniyor. Bazıları benim yaptığım yemeği yemek istemiyordu. Ben de kendilerine biz maske takıyoruz, elimizde eldiven, ayağımızda çizmelerimiz var, yani her türlü hijyeni yapıyoruz. Yoksa ben de yiyemem. Bazı insanlar tiksiniyor, Allah şükürler olsun ki benim böyle bir huyum yok" dedi.

"Bu işi cesareti olanlar yapar"

İlk cenazeyi bir köyde yıkadığını belirten Topçu, "Ben çok cesaretli biriyim. Bende çok fazla merhamet duygusu yok. Yıkadım ve hiç korkmadım. Burada yıkadığım cenazelerden birinden çok etkilendim. 2 yıl önce hayatını kaybeden bir nine getirdiler. Yıkarken ondan gelen o güzel kokuyu bir türlü unutamıyorum. Burada işimiz bittikten sonra evimize gidiyoruz. Evde giderken her şeyi unutuyoruz. Bu işi cesareti olanlar yapar, fakat çok aşırı derece merhametli olursan kesinlikle yapamazsın." ifadelerini kullandı.

"Cenazelere bizde üzülüyoruz"

"Gelen cenazelerde yakınları da içeriye girerek bizlere yıkamada yardımcı oluyorlar." diyen Topçu, "Bazen cenazenin fotoğrafını çekmek istiyorlar. Biz de kendilerine yapmamaları konusunda tavsiyede bulunuyoruz. Çünkü onu gördüklerinde her seferinde üzüleceklerini ve dinimizde yerinin olmadığını söylüyoruz. Bu sıklıkla yaşadığımız bir olay değil, ama nadiren de olsa oluyor. Tabii onlar üzüldüğü zaman biz de üzülüyoruz. Genç biri olduğunda, onlar çok ağladığında, hele bir de anneleri olduğunda bizi de etkiliyor. Şimdi 4 tane cenaze yıkadım, hiç birinin yüzü aklıma gelmiyor, unuttum bile" diye konuştu.

"Verdiğimiz hizmetlerin tamamı ücretsiz"

Belediye Başkan yardımcısı Gülhan Şahin ise, "2012 yılından bu yana bu hizmeti veriyoruz. Bu birimin sorumluğu bende. İnsanların çok zor anlarında yanlarında olduğumuz için vatandaşlarımızdan hayır duası alıyoruz. Burada kullanılan malzemeler kişiye özel, ikinciye asla kullanılmaz. Verdiğimiz hizmetlerin tamamı ücretsizdir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 12:22
  1. Bursa
  2. İnegöl
  3. Fatma Topçu
  4. Gülhan Şahin

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