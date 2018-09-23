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32 yıl sonra buluşan 118 asker arkadaşı yeniden içtimaya çıktı

Batman Kozluk 5. Jandarma Komando Tabur Komutanlığında 1985-1986 yıllarında askerlik yapan 118 arkadaş, sosyal medya üzerinden kurdukları grup üzerinden birbirleriyle irtibata geçerek Afyonkarahisar'da buluşup 32 yıl sonra içtimaya çıktı.

23 Eylül 2018 Pazar 10:57
32 yıl sonra buluşan 118 asker arkadaşı yeniden içtimaya çıktı

Batman Kozluk 5. Jandarma Komando Tabur Komutanlığında 1985-1986 yıllarında askerlik yapan 118 arkadaş, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde buluşup anılarını tazeledi.

Sosyal medya üzerinden kurdukları "Kozluk Asker Arkadaşları" grubuyla birbirleriyle irtibata geçen eski askerler, her yıl buluşmayı gelenek haline getirdi.

KOMANDO MARŞINI SÖYLEDİLER

Yaylabağı beldesinde termal bir otelde bir araya gelen 118 asker arkadaşı, kendilerine özel yaptırdıkları beyaz tişörtlerle 32 yıl sonra tekrar "içtimaya çıkarak" şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu.

Otelin bahçesinde askeri yürüyüş yapan grup, komando marşını yüksek sesle söyledi. Buluşmada askerlik anıları da konuşuldu.

Kozluk'ta askerliğini jandarma komando çavuş olarak yapan Necdet Çevik yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 81 ilinden asker arkadaşlarının gönül birliği için bir araya geldiğini söyledi.

Askerlik dönemlerinde PKK terör örgütüne ciddi kayıplar yaşattıklarını anlatan Çevik, şöyle konuştu:

"Oradaki milli ruh, dağlarda aç ve susuz kaldı. Sırtımızda 35 kilogram yükle gece gündüz, kar kış demeden mücadele etmemiz bizi birbirimize bağladı. Ana temamız bağlılık ve kaynaşma. Osmanlı'dan bugüne gelen milli birliğimizde, askerlik yeri 'Peygamber ocağı' diye tabir edilir. Bu milli ruh bizi bugün aynı karede buluşturdu."

"BİRBİRİMİZE CANIMIZI SİPER ATTIK"

Kozluk'ta askerliğini jandarma komando onbaşı olarak yapan Ali Gürpınar da Türkiye'ye örnek olacak birlik ve beraberlik içinde bulunduklarını söyledi.

Gürpınar, evlerinde televizyon başına oturmayı tercih etmediklerini belirterek, "Hep beraber toplanarak buraya geldik. İşte ispatı; 118 kişi buradayız. Dünyada böyle bizim gibi manevi değerleri olan hiçbir kimse, ülke yok. Biz bunu yakaladık. Geleneğimizle, göreneğimizle, vatanımızla ve bayrağımızla biz hep biriz. Terör operasyonlarında birbirimize canımızı siper ettik. Birimiz uyudu, birimiz vatanı bekledik." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 10:57
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  5. PKK terör örgütü
  6. İstiklal Marşı
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  8. Komando marşı
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