32. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi ÇOMÜ ev sahipliğinde düzenleniyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen 32. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi ÇOMÜ ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

3 gün sürecek kongrenin açılış töreni Ziraat Fakültesi anfisinde gerçekleştirildi. Törene ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Sezer ile ÇOMÜ’lü idareciler ve akademisyenler katıldılar.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılışında konuşan Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Habib Kocabıyık; tarımın etkin olduğu ülkelerde ülke ekonomisinin kalkınmasında büyük bir önem arz ettiğini ifade ederek teknolojik gelişmelerin tarımsal mekanizasyon alanında akıllı tarım uygulamaları gibi değişiklikler sağladığını söyledi.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yıldırım ise yaptığı konuşmada, “Tarım bitkisel üretimiyle hayvansal üretimiyle sulama teknolojisi ve mekanizasyon sistemleri ile bir bütün olup verimlilik bu bütünü oluşturan sistemlerin bilinçli bir şekilde kullanılması ile sağlanabilecektir. Ancak bu sayede artan nüfusun gıda ihtiyacını sağlamak mümkün olabilecektir. Tarımsal üretim teknolojileri ve yöntemleri her geçen gün kendini yenilemekte. Üniversiteler bulunduğu bölgenin sosyoekonomik bilgi birikiminin arttırılması yanında aynı zamanda üniversitede bulunan bilim insanlarının yapmış olduğu araştırmalar sonucunda elde ettiği bilgileri teknolojiye dönüştürerek bunların ülkemiz ekonomisine katma değer olarak geri dönmesiyle üniversitemize en önemli görevi yerine getirmiş olacaktır” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, tarım makineleri sektöründe Türkiye’nin ikinci sırada olması ile gururlandıklarını ifade ederek, “Dünyada her yıl gıda ihtiyacı artıyor ve daha fazla tarımsal üretime ihtiyaç oluyor. Bu yüzden kaynakların etkin kullanımında verimli tarımsal üretim yapmak hayati önem taşıyor. Bu kongrede, Türk tarımının modern tekniklerle daha çok üreten bir yapıya kavuşturmak amacıyla, yeni tarım teknolojilerinin tartışılmasına imkân sağlayacak olması üniversitemizi daha önemli kılıyor” diyerek katılımcıları ÇOMÜ’de ve Çanakkale’de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmalar sonrası müzik dinletisinin ardından oturumlara geçildi.