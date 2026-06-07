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Yerel 32 kaçak göçmen daha yakalandı
Yerel

32 kaçak göçmen daha yakalandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
32 kaçak göçmen daha yakalandı

Edirne'de yakalanan 32 kaçak göçmen İl Özel İdaresi'ne götürüldü.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 32 düzensiz göçmen yakalandı. Güvenlik güçleri, yaptıkları kontrollerde Çakmak, Eski, Saçlımüsellim, Kiremitçisalih, Kurtbey ve Kavakayazma köylerinde Suriye, İran, Eritre, Irak, Pakistan ve Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli de gözaltına alındı.

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