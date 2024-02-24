32 günde 339 görüşme sonrası Sapık Adnan Oktar için dikkat çeken karar!

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nden silahlı suç örgütü lideri Adnan Oktar'a ilişkin dikkat çeken bir karar çıktı. 32 günde toplam 339 kez avukatlarıyla görüştüğü tespit edilen Oktar'ın cezaevinde yaptığı görüşlerin kaydedilmesi, belgelere el konulması ve avukat görüşlerinin sınırlandırılması için yapılan talebe onay çıktı. Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'yle yaşanan bir diğer gelişmede ise, hazırlanan yeni dosyanın İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi.

Tutuklu bulunduğu Erzurum Dumlu Cezaevi'nde 32 günde toplam 339 kez avukat görüşü yapan silahlı suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın avukat görüşlerinin kaydedilmesine karar verildi.

Görüşlerin kaydedilmesine karar veren İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ayrıca avukat görüşü sırasında bir ceza infaz kurumu personelinin hazır bulundurulmasına, görüş sırasında verilen belgelere el konulabilmesine, görüş günü ve saatlerinin sınırlandırılabilmesine de hükmetti.

TALEP CEZAEVİNDEN

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanunu'na dayanılarak verilen kararın, Adnan Oktar'ın avukat görüşleri aracılığıyla örgüt faaliyetlerinin devam ettirmesinin önüne geçilmesi için verildiği belirtildi.

Dumlu Cezaevi, mahkemeden Adnan Oktar'ın avukat görüşlerinde avukatlık görevi dışında kalan hususlarda örgüt faaliyetlerinin devam etmesinin önüne geçilmesi için kayıt altına alınması, karşılıklı verilen belgelere el konulması ve görüş günü ile saatlerinin sınırlandırılması talep etti. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi de, cezaevinin talebini kabul etti.

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TERÖR MAHKEMESİ GÖREVSİZLİK VERDİ

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'yle yaşanan bir diğer gelişmede ise, hazırlanan yeni dosyanın İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildi.

İddianameyi kabul eden İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, yalnızca terör suçlarına baktığı için dosyayı görevsizlik kararıyla İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.