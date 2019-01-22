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31'i eski 34 bakanlık çalışanına gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ soruşturması kapsamında bazı bakanlıkların 31'i ihraç edilen toplam 34 personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

22 Ocak 2019 Salı 09:58
31'i eski 34 bakanlık çalışanına gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve hastanelerinden 30'u ihraç, 3'ü halen görevde 33 kişi ile Tarım ve Orman Bakanlığı eski çalışanı 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, çoğu 'ByLock' kullanıcısı olduğu ifade edilen şüphelilerden 27'si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin ise yakalanması için çalışmanın devam ettiği bildirildi.

Batmaz'a bağlı imamlar hakkında gözaltı

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" Kemal Batmaz'a bağlı olan 18 sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı çıkardı.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 09:58
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. FETÖ
  3. Sağlık Bakanlığı
  4. ByLock

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